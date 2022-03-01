دريان عرض أوضاع المنطقة مع السفير الصيني الجديد

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى السفير الصيني الجديد في لبنان تشيان مينجيان، في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه، وعرض معه أوضاع المنطقة، وجرى البحث في تعزيز التعاون بين البلدين.

كما واستقبل مفتي الجمهورية وفداً من أهالي شحيم وإقليم الخروب برئاسة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي الشيخ رئيف عبد الله، وحضور عضو المجلس الشرعي محمد منصور، وضم الوفد رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وعلماء المنطقة.

واطلع الوفد المفتي دريان على موضوع توقيف عضو المجلس الأعلى للجمارك – المدير العام هاني الحاج شحادة، والمظلمة التي لحقته ومرؤوسيه، وغيرهم ممن شملهم التوقيف التعسفي.