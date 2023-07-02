الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دريان عن حادثة القرنة السوداء: طابور خامس يسعى إلى تسعير الفتنة

منذ 7 ساعات
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

A A A
طباعة المقال

أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالًا هاتفيًا بعضو “تكتل التوافق الوطني” النائب فيصل كرامي، تناول خلاله الحادثة التي شهدتها القرنة السوداء، ودعاه إلى “المساهمة في تهدئة الأمور، وإلى الإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة، خصوصًا أن هناك طابور خامس يسعى إلى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر”.

من جهته، أعرب كرامي عن شكره لـ “المفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى إليها جميعًا”.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أوضحت في بيان ملابسات حادثة “القرنة السوداء”، مشيرة إلى أنّه “بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١، تعرّض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدّى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها. وقد نفذ الجيش انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة "تجدد"
    "تجدد": جريمة القرنة السوداء تطال العيش المشترك.. ومسؤولية الدولة كبيرة
    الرابطة المارونية
    الرابطة المارونية: ما يحدث بين بشري والضنية مردّه إلى استقالة الدولة من مسؤولياتها
    طلال أرسلان
    أرسلان: للاحتكام إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة القضائية

    الأكثر قراءة

    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    الجيش اللبناني
    قيادة الجيش توضح ملابسات حادثة "القرنة السوداء"
    مستشفى المنية الحكومي
    فاجعة في شمال لبنان.. ابنة الست سنوات تعرضت لاعتداء جنسي وتوفيت!