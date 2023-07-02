دريان عن حادثة القرنة السوداء: طابور خامس يسعى إلى تسعير الفتنة

أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالًا هاتفيًا بعضو “تكتل التوافق الوطني” النائب فيصل كرامي، تناول خلاله الحادثة التي شهدتها القرنة السوداء، ودعاه إلى “المساهمة في تهدئة الأمور، وإلى الإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة، خصوصًا أن هناك طابور خامس يسعى إلى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر”.

من جهته، أعرب كرامي عن شكره لـ “المفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى إليها جميعًا”.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أوضحت في بيان ملابسات حادثة “القرنة السوداء”، مشيرة إلى أنّه “بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١، تعرّض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدّى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها. وقد نفذ الجيش انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر”.