دريان قبيل توجّهه إلى السعوديّة: يكفي اللبنانيّين مزايدات ومصالح ضيّقة

غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك بدعوة كريمة وضيافة المراسم الملكية.

وقبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي، استذكر المفتي دريان ذكرى 13 نيسان واعتبارها “دعوة لكل القوى السياسية في لبنان إلى أن تحسم أمرها وتعمل بأسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة تعمل على مصلحة لبنان أولًا، وتنكب بجهود مستمرة على إنقاذ ما تبقى من الدولة ومؤسساتها، وتعمل جاهدة لوضع حد للأزمات المتلاحقة التي يعاني منها المواطن اللبناني بكل مناطقه”.

وقال: “لا ينبغي بعد اليوم أن نتباكى على الماضي وأن نتلهى بصغائر الأمور وبحقوق هذه الفئة أو تلك، فالمهم هو حقوق اللبنانيين جميعًا في المساواة والعدالة والإنصاف وإعادة لبنان إلى دوره الطبيعي والحضاري في هذه المنطقة، ويكفي اللبنانيين مزايدات سياسية ومصالح ضيقة واستقطابات شعبية من هنا وهناك”.

وأضاف: “لنا ملء الثقة بالقيادة السعودية ملكا وولي عهد وحكومة والأشقاء العرب عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بخاصة بأنهم الأحرص على القضايا العربية والإسلامية والأكثر استعدادًا لمعالجة القضايا والأزمات بالحكمة والعزم والحسم لما فيه مصلحة السعودية وكل الأشقاء العرب وفي مقدمتهم فلسطين وشعبها وقدسها ومسجدها الأقصى الذي يعاني الظلم والعدوان على مرأى من صناع القرار في المجتمع الدولي”.