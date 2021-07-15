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دريان كلف الكردي بأداء صلاة وخطبتي الأضحى لوجوده خارج البلاد

15 - يوليو - 2021
المفتي عبد اللطيف دريان

المفتي عبد اللطيف دريان

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أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك، سوف تقام صبيحة يوم الثلثاء 20 تموز الحالي عند الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.

وقد كلف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك لأنه سيكون خارج البلاد في زيارة عائلية خاصة.

وهنأ المفتي دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بعيد الأضحى المبارك، داعيا “الله تعالى أن يعيده عليهم بكل خير وامن وسلام واستقرار، وتمنى لحجاج بيت الله الحرام، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا”.

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