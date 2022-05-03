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دريان: لن نسمح بالتطاول على ممكلة الخير

3 - مايو - 2022
المفتي عبد اللطيف دريان

المفتي عبد اللطيف دريان

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ذكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبداللطيف دريان​، خلال اختتام فعاليات مسابقة جائزة “​القرآن الكريم​”، في السفارة ​السعودية​ في اليرزة، “أنني أقولها بقلّ صدق وإخلاص، بأنّ السعودية ممكلة الخير، ولن نسمح لأيّ أحد أن يحاول التطاول عليها”.

ولفت إلى أنّ “السعودية تجمعنا معها أخوة عربية وإسلامية كبيرة، ونحن معروفون بالوفاء، والوفاء من ديننا وأخلاقنا، كلّ الوفاء للسعودية، وللملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الذي يقوم بحمل الهموم والقضايا المحقة، وأخصّ ولي عهده محمد بن سلمان، الحامل للراية أيضا والرسالة، حفظهم الله ذخرًا وسندًا، للدول العربية والإسلامية، وهما بعد الله خير معين”.

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