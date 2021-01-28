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دريان: نخشى من انفجار اجتماعي كبير في لبنان على الصعد كافة

28 - يناير - 2021
مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، يرافقه المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل احمد عبد الله، في حضور بسام عفيفي، في زيارة تعارف جرى خلالها تداول الشؤون العامة والأوضاع الأمنية والمعيشية.

والتقى المفتي دريان نقيب الصحافة عوني الكعكي الذي نقل عنه ان “من يضع العقبات والعراقيل لتشكيل الحكومة اصبح واضحا للعيان، والقاصي والداني يعلم بهذا الأمر، وكل يوم تأخير يدفع ثمنه الوطن والمواطن”.

وأبدى المفتي دريان “خشيته من انفجار اجتماعي كبير في لبنان على الصعد كافة، اذا لم تتم المعالجة فورا قبل فوات الأوان”.

واكد المفتي دريان ان “المساعي النبيلة التي يقوم بها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة العتيدة تحتاج من الجميع التعاون لتسهيل مهمته الوطنية الانقاذية”.

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