الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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دريان نعى الحسيني: خسر لبنان والوطن العربي رمزا كبيراً

منذ 8 دقائق
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيس حسين الحسيني وقال في بيان: “خسر لبنان والوطن العربي رمزا كبيراً وركناً سياسياً مرموقاً عريقا في وطنيته وعروبته، وترك بصمات تاريخية مشرقة ومشرفة بالمجلس النيابي رئاسة وعضوية”.

أضاف: “إن دولة الرئيس الراحل وانطلاقا من الثوابت الوطنية والعربية النبيلة عمل بكل إخلاص وتفان لخدمة وطنه، وبجهد متواصل للحفاظ على وحدة لبنان وشعبه ومؤسساته وسلمه الأهلي، ولعب دورا أساسيا في إقرار وثيقة الطائف التي انبثقت عن اللقاء النيابي برئاسته في المملكة العربية السعودية، وبقي طوال حياته السياسية متمسكا بالعيش المشترك، وحريصا على وحدة المسلمين واللبنانيين جميعا ليبقى هذا الوطن سيدا حرا عربيا مستقلا متعاونا مع أشقائه العرب”.

وختم: “رحم الله تعالى فقيد الوطن واسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الأبرار وألهم عائلته وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان، وانا لله وانا إليه راجعون”.

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