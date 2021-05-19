دريان يزور بخاري متضامنا…”لإجراء جدي وحازم بحق ‏وهبه”

يستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في هذه الاثناء في دارته في اليرزة، مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على رأس وفد من دار الفتوى في زيارة تضامنية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المفتي دريان من دارة بخاري:”قمنا بزيارة سفير المملكة العربية السعودية تعبيراً عن تضامننا مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان وما صدر أخيراً من كلام فيه إساءة لا يشكل إساءة لدول شقيقة فقط بل إساءة لنا كلبنانيين أيضاً.”

مضيفا “ننتظر خلال ساعات الاجراءات الحاسمة لتصحيح ما صدر من إساءة بحق المملكة السعودية ونحن مؤتمنون على الوفاء للمملكة.”

ولفت المفتي دريان إلى أن “تصريح وزير الخارجية خطيئة ونأمل أن يكون الإجراء بحقه جديا وحازما”.

معتبرا أن “ما صدر من اساءة مرفوض ومدان ومستهجن بكل المعايير ولن تكون علاقتنا مع السعودية والدول العربية الا علاقة اخوة واحترام وننتظر في خلال ساعات ان يتم اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الموضوع”.