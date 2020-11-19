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دريان يستقبل سفيرة فرنسا: لحكومة انقاذية متجانسة

منذ 4 ساعات
المفتي دريان مع السفيرة الفرنسية

المفتي دريان مع السفيرة الفرنسية

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التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، سفيرة فرنسا آن غريو في زيارة بروتوكولية، بعد استلام مهامها الديبلوماسية الجديدة في لبنان.

وافاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان “البحث تناول الشؤون اللبنانية، واستعراض الآراء ووجهات النظر في شتى الميادين على الصعيد الداخلي، وما يرافق الوضع السياسي من تحديات يواجهها لبنان ليعود الى دوره المتميز في المنطقة”.

وتم التأكيد على “ضرورة التفاؤل مهما كانت الصعاب، واستمرار المساعي الفرنسية لإنجاح مبادرتها للخروج بلبنان من ازماته المتعددة التي اثقلت كاهل المواطنين، وذلك لا يكون إلا بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية، منسجمة بعيدة من المنازعات السياسية، لإنجاز الإصلاحات، التي هي مطلب الرأي العام اللبناني والعربي، والدول الصديقة، وهي جزء لا يتجزأ من برنامج متكامل يعد ببناء مستقبل افضل للبنان”.

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