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دريان يوجّه إصبع الإتهام الى المسؤولين عن تعاسة اللبنانيين

منذ 60 دقيقة
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أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال حفل إفطار أقامه صندوق الزكاة في لبنان التابع لدار الفتوى، أن “دار الفتوى حرِيصة على لبنان، وحقوقِ كل مكوّناته تحت سقف الدولة ومؤسساتها، وتعوِل على حكمة المسؤولين لإِيجاد حلول لأزماتنا وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية جامع بين اللبنانيين، وحكم بين السلطات، ليكون هو المثل والمثال للحاكم الصالح الحريص على شعبه”.

وأضاف: “إن الذي ينبغي قوله وسط هذه التحديات: ان المجتمع السياسي الذي كان ينبغي أن يكون له دور إيجابي، لوضع الأمور في نصابها، لا يقوم بالحدّ الأدنى من واجباته، نحن في أوضاع ما عاد يمكن معها التكتم أو قراءة الخواطر. ولذلك: أشير بإصبع الاتهام إلى الفئة المسؤولة أكثر من غيرها، عمّا نحن فيه من شقاء وتعاسة، إنه المجتمع السياسي الذي يحتاج إلى: تقويم، وإلى استعادة الإحساس بالمسؤولية الوطنية”.

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