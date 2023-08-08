الشؤون اللبنانية والمشاريع الإنمائية والإنسانية على طاولة البحث بين دريان وزواره

اجتمع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مع النائب السابق قاسم عبد العزيز الذي أكد أن “انتخاب رئيس للجمهورية هو الطريق الوحيد لكي يستقيم الوضع في لبنان لتبدأ عملية النهوض بالوطن”، مشدّداً على” أهمية الوحدة الوطنية والتضامن والتعاون ليبقى لبنان دولة تحتضن كل أبنائها”.

واستقبل المفتي دريان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا وبحث معه في الشؤون اللبنانية والمشاريع الإنمائية والإنسانية.

والتقى وفداً من جمعية “نهضة عكار الخيرية الثقافية الاجتماعية” برئاسة وليد منذر الزعبي الذي قدّم لسماحته درعاً عربون محبة وتقدير على “مواقفه الوحدوية الداعية للوحدة والتقارب والحوار لاسيما التعاون وخدمة الناس في ظل هذه الظروف الصعبة”.

وأمل الزعبي في بيان صادر عن اللجنة الإعلامية في الجمعية، أن “تكون الإساءة للمصحف الشريف دافعاً نحو رأب الصَّدع و توحيد كلمة المسلمين في لبنان و العالم العربي و الإسلامي”، مؤكدا بإسم الجمعية وأعضائها “أننا سنقف في وجه كل مَن تسول له نفسه أن يسيء للمسلمين ومقدساتهم”.

وختم موجّهاً الدعوة “لكل أحرار العالم للاستمرار في مواجهة الأفكار الدسيسة والخطيرة على مجتمعاتنا من شذوذ وأفكار مشبوهة تحاول تغيير مفاهيمنا الراسخة والأصيلة، بحجة الديموقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان”.