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دعارة وأعمال منافية للحشمة من البترون إلى شكا.. ومحافظ الشمال يتحرك

منذ 45 دقيقة
رمزي نهرا

رمزي نهرا

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وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا، طلب فيه من قائد درك منطقة الشمال الإقليمية العميد مصطفى بدران، قمع ظاهرة وقوف الفتيات على جانبي الأوتوستراد الدولي الممتد من منطقة البترون لغاية منطقة شكا، وذلك بهدف الدعارة والترويج لها والقيام بالأعمال المنافية للحشمة وتحديد الفاعلين من الفتيات والمشغلين لهن وتقديمهم إلى العدالة.

وجاء في الكتاب :
“بعد أن تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة وقوف الفتيات على جانبي الأوتوستراد الدولي الممتد من منطقة البترون لغاية منطقة شكا، ومعظمهن من مكتومي القيد وجنسيات غير لبنانية والبعض منهن قاصرات، وذلك بهدف الدعارة والترويج لها والقيام بالأعمال المنافية للحشمة، وقد تناولت بعض وسائل الإعلام هذا الموضوع وإن أعمال الدعارة تلك تجري في خيم وأكشاك منتشرة بالقرب من الأوتوستراد أو داخل الأحراج الملاصقة له، وبما أن التمادي في هذه الأعمال تؤدي إلى إلحاق الضرر بالسلامة والصحة العامة وراحة المواطنين والسلامة المرورية على الأوتوستراد وحفاظا على راحة وسلامة وأمن المواطنين لا سيما القاطنين بجوار هذه المناطق،

لذلك، الاطلاع والإيعاز إلى من يلزم إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة بغية قمع هذه الظاهرة وتحديد الفاعلين من الفتيات والمشغلين لهن وتقديمهم إلى العدالة بجرائم الدعارة وتسهيلها والإتجار بالبشر، ودوام المراقبة لهذه الأماكن منعا من تكرار هذه الأفعال والإعادة”.

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