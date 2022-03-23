دعاوى جديدة تحاصر البيطار.. موقوفون يطلبون نقل الدعوى

توسّعت دائرة الدعاوى التي تحاصر المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولم تعد تقتصر على السياسيين المدعى عليهم في الملفّ، بل انتقلت إلى ملعب الموقوفين الذين دائماً ما كانوا يؤيدون إجراءاته ويرفضون استبداله بقاضٍ آخر، إذ تقدّم اليوم المحامي صخر الهاشم بوكالته عن مدير عام مرفأ بيروت السابق المهندس حسن قريطم، ورئيس أمن المرفأ محمد العوف الموقوفان في الملفّ، بمذكرة لدى الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق من يد البيطار وتعيين قاضٍ آخر لهذه المهمّة، وبرّر مقدمو المذكرة بـ”العراقيل التي تواجه البيطار، والعدد الهائل من دعاوى الردّ والمخاصمة المقامة ضدّه من أكثر من طرف، وهو ما يفرمل التحقيقات ويحول دون البتّ بطلبات إخلاء سبيل وكيليه وباقي الموقوفين.

وسبق وكيل قريطم والعوف إلى هذه الخطوة، وكيل الموقوف محمد المولى، (رئيس الميناء في المرفأ) المحامي خليل المولى، الذي تقدّم باستدعاء مماثل أمام محكمة التمييز نفسها، وطلب نقل التحقيق من يد القاضي البيطار، وعلل السبب إلى “وقف سير التحقيقات والحؤول دون أي تقدّم في الملفّ”. لكنّ هذه الدعاوى لا تكفّ يد البيطار عن الملفّ قبل صدور القرار عن المحكمة بقبول الدعاوى أو رفضها، بخلاف دعاوى الردّ والمخاصمة التي جمّدت التحقيق منذ حوالي الأربعة أشهر.