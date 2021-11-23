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“دعسة ناقصة” تتسبب بـ” 22 قطبة” في الرأس للنائب “ماريو عون”!

23 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 8:30 مساءً
النائب ماريو عون

النائب ماريو عون

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أكّد عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب ماريو عون، أنّه بصحّة جيّدة بعد الحادث الذي تعرّض له أثناء مغادرته منزل رئيس حزب “التوحيد العربي”، وئام وهّاب، كاشفاً أنّ الحادث أفقده الوعي وتسبّب له بجروح تمّت معالجتها بـ 22 قطبة.

وأوضح عون في حديث لقناة “الجديد”، أنّه وأثناء مغادرته منزل وهّاب كانت انقطعت الكهرباء ما اضطره للنزول على الدرج، ومع وصوله إلى الطابق الأوّل لم يستطع الوصول بشكل صحيح إلى إحدى الدرجات فتعثّر وسقط.

وأشار إلى أنّه فقد الوعي مباشرة حيث استيقظ وهو في المستشفى، لافتاً إلى أنّه لا يزال في غرفة العناية الفقائقة لكنّه سيخرج منها غداً.

وطمأن عون إلى أنّه تمّ إجراء الفحوصات اللازمة له ونتائج “السكانر” كانت جيدة ومطمئنة، شاكراً لكلّ من اتّصل واطمأنّ عليه بعد الحدث.

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