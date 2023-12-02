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"دعماً للشعب الفلسطيني".. حزب الله يقصف مرابض مدفعية إسرائيلية

منذ 8 دقائق
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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أصدر حزب الله، بياناً أعلن فيه قصف مرابض مدفعية إسرائيلية استهدفت في وقت سابق بلدة حولا اللبنانية.

وجاء في البيان: “‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023، بصواريخ الكاتيوشا “الغراد”، مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر يوم الجمعة بلدة حولا، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

ويقع موقع “ديشون” حيث تتمركز مرابض لمدفعية الجيش الإسرائيلي خلف موقع المالكية مقابل بلدة حولا، ويبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود مع لبنان.

كما تعرّض عدد من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية صباح اليوم السبت، للقصف الإسرائيلي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الازرق تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي.

كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض خارقا جدار الصوت.

كما سُمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت صفارات الانذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة.

ووجّهت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، عن “تعليمات لمستوطني الشمال بعدم التحرّك من المستوطنات وإليها ونصب حواجز على الطرقات ومنع الأعمال الزراعية”.

 

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