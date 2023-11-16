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"دعماً للشعب الفلسطيني".. حزب الله يُعلن عن 3 عمليات في الجنوب!

منذ 10 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أصدر حزب الله بيانًا، أعلن فيه أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 ثكنة ‏يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”. ‏

كما أشار في بيان ثانٍ، أن ‏”مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، ‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة”.

وفي بيان آخر، أكّد حزب الله، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

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