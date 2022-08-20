دعمٌ عكاري لمواجهة النيران في بسكنتا.. وشكرٌ من وزير البيئة

شارك فريق التدخل السريع لإطفاء الحرائق في جمعية “درب عكار” في عمليات إهماد النيران التي اندلعت في أحراج بسكنتا، حيث ساهم الفريق عبر اليتي الاطفاء لزاب وشوح بمكافحة النيران جنبا الى جانب مع عناصر الدفاع المدني والأهالي وطوافات الجيش اللبناني.

وقدّر الفريق رقعة الحريق بحوالي الـ25 هكتار من المساحات الحرجية.

وفي السياق، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في تغريدة عبر “تويتر”:

“كل الشكر لفريق درب عكار الذي لبّى النداء وانتقل من عكار إلى بسكنتا للمساعدة ومؤازرة الدفاع المدني في إطفاء حريق حرج الصنوبر الذي اشتعل مع ساعات الفجر”.

وأضاف: “كما قال لي خالد منذ قليل: كل منطقة من لبنان هي عكار. شكراً خالد وعلي طالب وأبو بكر عتيق”.