دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!

نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يأملون الإعلان قريبا عن خطوات للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح المصدر، نقلا مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على هذه القضية، أن واشنطن وأربعة من حلفائها الأوروبيين يأملون الإعلان في الأسابيع القليلة المقبلة عن سلسلة من الالتزامات، التي تعهدت بها إسرائيل وحزب الله، لنزع فتيل التوترات واستعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وذكر “أكسيوس”: في إطار التهدئة سيتم الإعلان عن تعهدات للطرفين ببيان مشترك لواشنطن و4 من حلفائها الأوربيين، لكن لن يتم التوقيع عليها بشكل رسمي”، والحلفاء هم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأشار المصدر إلى أن آموس هوكشتاين، أحد أقرب مستشاري الرئيس جو بايدن، التقى الأحد، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمناقشة اقتراحه بشأن تفاهمات جديدة فيما يخص الحدود. وأضاف: “مقترح التهدئة بين إسرائيل وحزب الله سيكون على غرار التفاهمات التي أنهت جولة القتال عام 1996”.

وذكرت المصادر ذاتها أن القوى الغربية الخمس ستعلن عن “تدابير اقتصادية” لتعزيز الاقتصاد اللبناني وتسهيل قبول الاتفاق على حزب الله، مضيفة: “ستتضمن التفاهمات التزاما من كلا الطرفين بوقف المناوشات على الحدود، التي تحدث منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول”، كما من المتوقع أن أن تلزم التفاهمات حزب الله بنقل كافة قواته على بعد ثمانية إلى عشرة كيلومترات فقط من الحدود الإسرائيلية.

ولفتت الى انه ينتظر أن يرسل الجيش اللبناني ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، هذا وسيكون على إسرائيل أيضا أن تتخذ خطوات لنزع فتيل التوترات، حيث قالت المصادر إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف التحليق الذي تقوم به طائراتها المقاتلة في الأجواء اللبنانية.

إضافة إلى ذلك، ستلتزم تل أبيب بسحب بعض القوات – ومعظمها من جنود الاحتياط – التي حشدتها على طول الحدود في الأشهر الأربعة الماضية.

ورفض البيت الأبيض التعليق لموقع “أكسيوس”، لكن مسؤولا أميركيا قال إن إعادة “المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين إلى منازلهم والعيش في سلام وأمن أمر في غاية الأهمية”.