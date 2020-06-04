دعم المدارس الخاصة على طاولة حسان دياب وأنطوان حبشي

حسان دياب - أنطوان حبشي
حسان دياب - أنطوان حبشي

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استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اليوم الخميس، النائب أنطوان حبشي ومستشاريه التربوي جوني كرم والإعلامي ميشال فرحا، بحضور مستشار رئيس الحكومة أسعد عيد.

وبحث المجتمعون في موضوع المدارس الخاصة والمدارس الخاصة شبه المجانية، كما تطرقوا إلى الدعم المالي الذي تحتاج إليه هذه المؤسسات.

وشكر حبشي رئيس الحكومة على تسريع دفع المستحقات للمدارس شبه المجانية عن العام 2015. ووعد الرئيس دياب من جهته، بمتابعة مستحقات العامين 2016 و2017.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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