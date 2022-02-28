دعم فرنسي سعودي للشعب اللبناني

بحثت فرنسا والسعودية في أوضاع لبنان، وكيفية دعم الشعب اللبناني.

وتم التوافق بين وزيرا خارجيتي فرنسا والسعودية جان ايف لودريان وفيصل بن فرحان على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.

وبحسب قناة “العربية” ، سيساهم الدعم السعودي الفرنسي في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجه إلى بعض المنشآت التعليمية في لبنان، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية.

واشارت قناة “العربية” الى أن السعودية تتبرع بـ 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

كما استعرض الوزيرين العلاقات بين البلدين، والأوضاع والمستجدات في اليمن، وبحثا ملف إيران النووي ومنعها من تطوير سلاح نووي.