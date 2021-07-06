دعم قطري للجيش بـ70 طناً من المواد الغذائية شهرياً

استقبل قائد الجيش جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق في حضور السفير القطري في لبنان السيد محمد حسن الجابر، وتناول البحث الأوضاع في لبنان والتطورات الراهنة.

وعقب اللقاء أعلنت قطر عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام، ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي دولة قطر الثابتة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، والتزامها الثابت بدعم لبنان.

وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعوة دولة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

وأكد على دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق وجيشه، مشيدا بدور الجيش اللبناني خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت.

كذلك التقى وزير خارجية قطر اثر وصوله إلى لبنان اليوم، كل من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.