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دعم كوري لمستشفى رفيق الحريري

منذ 6 ثواني
دعم كوري لمستشفى رفيق الحريري

دعم كوري لمستشفى رفيق الحريري

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زار سفير جمهورية كوريا في لبنان يونغ داي كوان، يرافقه نائب القنصل سيونغ هوان نام، اليوم مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث سلم كمية من المساعدات الطبية مؤلفة من 5000 كمامة وقاية KF.

وتم تقديم الهبة، في حضور سفير كوريا في لبنان. وكان في إستقباله رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمستشفى الدكتور فراس الأبيض ومجموعة من رؤساء الأقسام الإدارية.

وتم البحث في الوضع الصحي والاستشفائي في لبنان في ظل تفشي وباء كورونا، اضافة الى الهبات التي قدمتها كوريا هذه السنة إلى لبنان.

ونوه الدكتور أبيض ب”كيفية تقدم كوريا على العديد من البلدان في مكافحة انتشار فيروس كورونا والاستجابة القوية للصحة العامة القائمة على تتبع الحالات عبر التكنولوجيا”.

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