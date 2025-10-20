الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
دعم لبنان وحصر السلاح بيد الدولة محور لقاء الكتائب مع الأوروبيين

منذ ساعتين
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

استقبل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، النائبين في البرلمان الأوروبي باولو أنسيلفيني ونيقولا باي، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان.

وحضر اللقاء أيضًا عضو المكتب السياسي الكتائبي جورج جمهوري وعضو جهاز العلاقات الخارجية في الحزب أنطوني بو عبود، حيث تمّ البحث في أهم الملفات الوطنية الراهنة.

وأكد الجميل على أهمية دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة أساسية لترسيخ سيادتها وبناء مؤسساتها على أسس ثابتة.

كما شدّد المجتمعون على دور المجتمع الدولي في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مؤكدين أن التعاون مع القوى السيادية والإصلاحية في لبنان يبقى ضرورة لإنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

