دعوات في طرابلس لإعلان الحداد تضامنا مع غزة ولتنظيم وقفات تضامنية في المدارس غداً

ناشدت “هيئة دعم فلسطين في طرابلس” رئيس الحكومة القاضي نواف سلام إعلان الحداد الرسمي غدا الاثنين عن أرواح شهداء غزة، و”تضامناً مع أهلنا وإخوتنا في الإيمان والعروبة الذين يتعرضون لحرب إبادة صهيونية مجنونة تجاوز عدد ضحاياها الخمسين الف شهيد من أطفال ونساء وشيوخ وإعلاميين وصحافيين ورجال إنقاذ وإسعاف”.

ودعت الهيئة إبنة طرابلس وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي الى إصدار قرار ملزم إلى جميع الجامعات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة لتنظيم الوقفات التضامنية وتخصيص حصة دراسية للحديث عن حرب الإبادة وصمود أبناء غزة، إنسجاما مع الإضراب العالمي المقرر غدا الاثنين في السابع من نيسان.

كذلك دعت نقابات المهن الحرة الى تنظيم وقفات تضامنية، خصوصا وأن ضحايا وشهداء غزة فيهم أطباء ومحامون ومهندسون وصيادلة ومعلمون وأساتذة جامعيون.

وحيت أحرار العالم “الذين لم يهدأوا ولم يستكينوا وما زالوا يتحركون في ساحات الدول الغربية لوقف حرب الإبادة الصهيونية والتطهير العرقي”، ودعت اللبنانيين جميعا الى أن “يرفعوا الصوت ويعززوا كل أشكال التضامن مع أبناء غزة الذين يدافعون عن أرضهم وحقوقهم التاريخية المسلوبة منذ عام ١٩٤٨، في ظل صمت مخز من معظم الحكومات العربية والإسلامية”.

كما دعت جمعية اللجان الأهلية إلى الإضراب العام يوم غد تضامنًا مع غزة.