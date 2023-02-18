دعوات للاعتصام الاثنين.. اليكم التفاصيل

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، “لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة”.

وشجبت، في بيان، “التطورات الخطيرة للأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، والإرتفاعات الجنونية للدولار بدون حسيب او رقيب، مع ما رافق ذلك من اضراب جمعية المصارف، وتدهور خطير لقيمة العملة الوطنية، والإرتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات والمواد الغذائية والدواء والإستشفاء والكهرباء وانعدام الخدمات العامة وسياسة الدولرة وتفاقم أزمة المودعين، وتحويل 98 % منه الى معوزين يعيشون تحت خط الفقر، عاجزين حتى عن تأمين رغيف الخبز”.