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دعوة عاجلة من "أطباء بلا حدود" بشأن أحداث "عين الحلوة"

منذ 8 دقائق
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)

صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)

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أصدر رئيس بعثة أطباء بلا حدود في لبنان جوليان رايكمان بيانا حول الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة.

وجاء في البيان:

“في أعقاب تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، نزح مئات من سكان المخيم إلى أماكن آمنة، فيما لا يزال الكثير منهم متواجدون في مواقع غير آمنة بالقرب من الاشتباكات. فيما تقوم بعض من المنظمات المحلية غير الحكومية بمساعدتهم، تبرعت أطباء بلا حدود بمجموعات من المواد غير الغذائية ومياه الشرب وبدأت فرقنا في توفير الرعاية الطبية من خلال العيادات المتنقلة منذ يوم الأمس. إلا أننا ندعو بشكل عاجل جميع الوكالات والمنظمات الإنسانية في لبنان إلى تكثيف جهودها لتوفير ملاجئ آمنة للذين هم بحاجة إليها وزيادة حجم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية المتزايدة”.

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