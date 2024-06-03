دعوة مصرية أردنية للرئيس ميقاتي.. ماذا جاء فيها؟

تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مشتركة من الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال مؤتمر “الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة” والذي يستضيفه الأردن في الحادي عشر من شهر حزيران الحالي.

وسوف يعقد المؤتمر على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات.

وكان رئيس الحكومة استقبل سفيري جمهورية مصر العربية علاء موسى والمملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد قبل ظهر اليوم في السرايا وتسلم منهما الدعوة الى المؤتمر.

مؤسسة التمويل الدولية

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائبه سعادة الشامي، وفدا من “مؤسسة التمويل الدولية” برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هلا الشيخ روحو.

وقد شارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، وتم عرض للعلاقات بين لبنان والمؤسسة.

سفير طاجاكستان

والتقى الرئيس ميقاتي سفير طاجاكستان لدى لبنان زبيد الله زبايدوف وتم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

نقابة أطباء طرابلس

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من “نقابة أطباء طرابلس” برئاسة النقيب الدكتور محمد صافي الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وطلبنا منه رعاية مؤتمر أطباء العرب الذي سيعقد في طرابلس ما بين 4 و6 تموز المقبل، واكرمنا دولته برعايته للمؤتمر وان شاء الله ان يكون مؤتمرا ناجحا ومهما وهذا فخر لطرابلس وللبنان أيضا”.

عراجي

واستقبل رئيس الحكومة النائب السابق عاصم عراجي الذي أوضح بعد اللقاء انه “عرض مع الرئيس ميقاتي أوضاعا خدماتية تهم منطقة زحلة والبقاع، لا سيما موضوع مستشفى بر الياس الذي كانت تديره “منظمة أطباء بلا حدود”، داعيا الى إعادة افتتاح المستشفى لاهميته في تأمين الخدمات لاهالي المنطقة”.