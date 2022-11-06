دعوة من البابا فرنسيس لسياسيي لبنان.. "أبعدوا مصالحكم الشخصية"

اعتبر البابا فرنسيس عقب انتهاء زيارته الى البحرين الى أن لبنان يسبّب له الألم، مشيراً إلى أن لبنان ليس بلداً، بل لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حالياً.

وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية: “لا أريد أن أقول أنقذوا لبنان بل أقول ساندوا لبنان… ساعدوا لبنان على وقف انهياره”.

كما دعا البابا السياسيين اللبنانيين إلى “تنحية مصالحهم الشخصية”.

وكان البابا فرنسيس قد ترأس صلاة في كنيسة القلب الأقدس في المنامة في اليوم الأخير من زيارته إلى ​البحرين​، وتحدّث عن لبنان، قائلاً: “بما أنني أرى أن بعضكم من لبنان، فأنا أؤكد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب، المرهق والمتعب وكذلك من جميع الشعوب التي تعاني في الشرق الأوسط”