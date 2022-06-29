دعوة من الجيش إلى الوسائل الإعلامية

أفادت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​، بأنها “تتشرف بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية نشاطات اليوم الختامي من المخيم التدريبي الذي أقيم في الكلية الحربية لطلاب الصفين الأول والثاني ثانوي في عدة مدارس وثانويات”.

وأوضحت في بيان، أن “المخيم استمر لمدة 4 أيام، وتم خلاله إطلاعهم على نشاطات الكلية وتدريباتها وشروط الانتساب إليها، وتعريفهم إلى عملها لتعزيز القدرات القيادية الشابة لديهم. بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للوحدات العسكرية”.

ولفتت إلى أن “المكان هو في الكلية الحربية – ​الفياضية​، والزمان هو يوم الخميس الواقع فيه 30/6/2022، الساعة 7.30″، وتابعت: “لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 162405 /03”.