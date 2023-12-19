دعوة من الراعي لإطلاق "تجمّع دولة لبنان الكبير" من بكركي

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفد طاولة حوار المجتمع المدني برئاسة حياة أرسلان، التي أعلنت بعد اللقاء أنهم “عرضوا أمام البطريرك أهداف إطلاق تجمع دولة لبنان الكبير، فرحّب بالفكرة ودعاهم إلى إطلاقه من الصرح البطريركي”.

وأشارت أرسلان إلى أن “هذا التجمع مؤلف من اللبنانيين الذين يؤمنون بلبنان الكبير، وهدفه إلغاء لغة التقسيم والفدرالية والحد من سيطرة الدويلة على الدولة، خصوصًا أننا نمر في مرحلة خطرة للغاية”.

ومن زوار الصرح البطريركي، المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري.