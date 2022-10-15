السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
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دعوة من الوزير حمية إلى المواطنين

منذ 48 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “الفرق التابعة للوزارة تواصل القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري المياه على امتداد أوتوستراد الجنوب، بدءاً من خلدة”.

ودعا حمية المواطنين إلى “عدم رمي النفايات في الشوارع وعلى الأوتوستراد”، معتبراً أن “الامتناع عن ذلك هو مسؤولية وطنية منشودة ومشكورة”.

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