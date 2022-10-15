دعوة من الوزير حمية إلى المواطنين

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “الفرق التابعة للوزارة تواصل القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري المياه على امتداد أوتوستراد الجنوب، بدءاً من خلدة”.

ودعا حمية المواطنين إلى “عدم رمي النفايات في الشوارع وعلى الأوتوستراد”، معتبراً أن “الامتناع عن ذلك هو مسؤولية وطنية منشودة ومشكورة”.

الفرق التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل تواصل القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري المياه على امتداد اوتوستراد الجنوب، بدءا من خلدة .

أهلنا،مساندتكم لتلك الفرق تتمثل بعدم رمي النفايات عليها،باعتبارها مسؤولية وطنية منشودة ومشكورة، وذلك للحفاظ على انسيابية المرور عليها pic.twitter.com/RkI1ecoqGO — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 15, 2022