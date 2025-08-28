الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

دعوة من عيسى الخوري للرئيس عون

منذ ساعة واحدة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس الجمهورية جوزاف عون

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر حسابه على منصّة “أكس”:

“تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودعوته لرعاية مؤتمر ومعرض الصناعات اللبنانية الذي تنظّمه وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين في تشرين الأول المقبل.

وعرضت على الرئيس عون أهداف المؤتمر الرامية الى دعم القطاع الصناعي”.

