دعوة من عيسى الخوري للرئيس عون

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر حسابه على منصّة “أكس”:

تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودعوته لرعاية مؤتمر ومعرض الصناعات اللبنانية الذي تنظّمه وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين في تشرين الأول المقبل.

وعرضت على الرئيس عون أهداف المؤتمر الرامية الى دعم القطاع الصناعي. pic.twitter.com/K5selIMU8Y — Joe W. Issa-El-Khoury (@JoeIssaElKhoury) August 28, 2025