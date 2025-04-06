دعوة من وزيرة التربية إلى المدارس و الثانويات والمعاهد.. ماذا جاء فيها؟

صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي، مساء اليوم الأحد، بيان جاء فيه: “إسهامًا في الدعوة إلى احترام المواثيق الدولية التي تنص على تجنيب قتل الأبرياء العزل، وفي طليعتهم الأطفال، وأمام الإبادة الجماعية والقتل الممنهج الذي يتعرض له أطفال فلسطين المحتلة، تدعو وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة إلى تخصيص مساحة توعوية خلال إحدى الحصص الدراسية يوم غد الاثنين، الموافق 7 نيسان 2025، لشرح ومناقشة المواثيق الدولية التي تحظر قتل الأطفال، والتي تدين الانتهاكات الفاضحة لهذه المواثيق”.

وأضاف البيان، “يهدف هذا الإجراء إلى رفع الوعي لدى الطلاب حول هذه القضايا الإنسانية الهامة، وللتأكيد على ضرورة احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة”.