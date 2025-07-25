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دعوى قضائية سورية ضد الوزير السابق وئام وهاب

منذ 46 دقيقة
وئام وهاب

وئام وهاب

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أصدر المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، قرارا بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير السابق وئام وهاب، الذي دعا أهالي جبل الشيخ إلى مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق.

وتتهم الدعوى رئيس حزب “التوحيد العربي” بجرم “التهجم على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية، والتحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلحة في لبنان لمواجهة الدولة السورية”.

وبعد أحداث السويداء أعلن وهاب عن انطلاق تشكيل مسلح جديد تحت اسم “جيش التوحيد”، داعيا الدروز إلى “المقاومة بالسلاح”.

وتوجه إلى أهالي جبل الشيخ قائلا: “فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصرا”.

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