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دعوى قواتية بشقّين ضد ما حصل في شارع الحمرا

25 - مايو - 2021
القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

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كشفت مصادر حزب القوات اللبنانية أن الحزب سيتقدم الاربعاء أو الخميس، نظراً للعطلة الرسمية التي يشهدها لبنان الثلاثاء، بدعوى قضائية ضد ما حصل في شارع الحمرا ببيروت.

ووصفت المصادر لـ”سكاي نيوز عربية ” الشكوى على أنها ستكون بشقين:

الأول: يتعلق بالهتافات المعلنة والمصورة واضحة الوجوه والمعالم والمكشوفة والتي عرضت بفخر وتباه من قبل الحزب السوري القومي الإجتماعي.
وقالت إن هذه الهتافات تشجع على ثقافة القتل وضرب مرتكزات الدولة. وأضافت: “مطالبنا واضحة تدعو لتوقيف كل من هتف بذلك.

والثاني: فيقوم على الادعاء على من نظم وشارك وخطط لهذا الاحتفال”. وأوضحت أن الشكوى ستتضمن الدعوة الى حل الحزب القومي السوري ليس فقط لانه لا يرتبط بالكيان اللبناني إنما لأنه حرض على القتل”.

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