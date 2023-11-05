دقيقة صمت غداً في المدارس حداداً على أرواح الشهداء

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي البيان الآتي: “مرة جديدة يستبيح العدو الاسرائيلي كل القيم والقواعد التي تحكم الحرب والسلم، باستهدافه المدنيين الأبرياء وسقوط أربع شهيدات بينهن ثلاث تلميذات في عمر الطفولة وجرح آخرين. إنها جريمة لا تستطيع الكلمات وصف شناعتها، وهي واحدة في سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا ضد الآمنين. إننا نتشاطر الحزن والأسى مع أهل الشهيدات ورفاقهن ومع الأسرة التربوية في مدرسة القلبين الاقدسين في عين إبل, ونتضامن معهم في حدادهم، وندعو جميع المسؤولين عن إدارة المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة إلى الوقوف صباح غد الإثنين دقيقة صمت حدادًا على أرواح الشهداء. وإننا نستصرخ الضمير العالمي لوقف المجازر ضد المدنيين، والوقوف ضد الحرب والإبادة الجماعية التي تشكل وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة. رحم الله الشهداء، وشفى الجرحى وبلسم جراح الحزانى”.







