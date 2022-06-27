الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
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دموع الرفاعي خرجت من منزل ذويها ولم تعد !

منذ ساعة واحدة
دموع الرفاعي

دموع الرفاعي

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغٌ, جاء فيه: “تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

دموع محمود الرفاعي (من مواليد عام 1997، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 25-6-2022، منزل ذويها الكائن في محلة القرقف /قضاء عكار، ولم تَعُد حتى تاريخه”.

ووفق البلاغ, “يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الحضور الى مخفر برقايل في وحدة الدرك الاقليمي، أو الاتصال على الرقم: 370744-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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