دمّرته وأوقعت إصابات.. مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، غارة استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع الغربي – قضاء صور – جنوبي لبنان.

كما شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا، مما أدى الى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه، فيما أفادت المعلومات الأولية بوقوع عدد من الاصابات، وتعمل فرق الانقاذ والاهالي على رفع الانقاض.

وأغار أيضا، الطيران الإسرائيلي على بلدة الخيام بثلاثة صواريخ استهدف فيها الحي الشرقي وتحديداً سوبرماركت خريس، مما تسبب باندلاع حريق فيها، وتوجّهت فرق الدفاع المدني والاسعاف إلى المكان.

وتستمر الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، اذ إستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في بلدة الناقورة، اليوم الجمعة، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح.

في المقابل، أعلن “حزب الله” اليوم، أنه استهدف مستوطنات جعتون وعين يعقوب ويحيعام في الجليل الغربي، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وجاء في بيان له: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء الذي طال الدفاع المدني في بلدة الناقورة وسيارة الإسعاف التابعة له والمسعفين فيها ‏والذي أدى الى استشهاد وجرح الطاقم، قصف مجاهدونا مستعمرات جعتون وعين ‏يعقوب ويحيعام بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.