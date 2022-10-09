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دنيا وولداها مفقودون منذ 20 يوماً

منذ 15 دقيقة
دنيا محمد علو واولادها المفقودين

دنيا محمد علو واولادها المفقودين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – البلاغ الآتي: “تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: دنيا محمد علو (مواليد العام 1993، سورية الجنسية) وولديها القاصرين: روجينا شهيار محمد محمد (مواليد العام 2012، سورية الجنسية) محمد شهيار محمد محمد (مواليد العام 2013، سوري الجنسية)، الذين غادروا مكان إقامتهم في مخيم صبرا وشاتيلا منذ حوالي عشرين يوما ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الإتصال بفصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

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