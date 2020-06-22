دهم معمل لتصنيع منتج طبي من دون ترخيص في بشامون

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بناء لمعلومات توفرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن تصنيع منتج طبي غير مطابق للمواصفات والمعايير الطبية من دون ترخيص، تحت اسم “SAF Air Disinfection” وهو عبارة عن ظرف تعقيم ينبعث منه مادة كلور يدعي الحماية من الاصابة بفيروس كورونا في محلة بشامون وطرحه في الأسواق، قامت دورية تابعة لها بمداهمة المعمل بناء لإشارة القضاء المختص وإقفاله بالشمع الأحمر ومصادرة المنتج من الاسواق اللبنانية.

إن المديرية العامة لأمن الدولة تدعو لعدم بيع او شراء او ترويج او استعمال هذا المنتج تحت طائلة اتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين”.