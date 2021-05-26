الخميس 14 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
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دوريات لقوى الأمن في طرابلس مع قرب إعلان نتائج الانتخابات السورية

منذ ساعة واحدة
طرابلس- ارشيف

طرابلس- ارشيف

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تنتشر عناصر قوى الامن الداخلي، بإمرة قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، في شوارع طرابلس وساحاتها، وتسير دوريات، وتقيم حواجز متنقلة في مختلف احياء المدينة، حيث تفتش السيارات وتدقق في هويات المارة، تزامناً مع قرب اعلان نتائج انتخابات الرئاسة السورية، لمنع إطلاق النار والتصدي لأي محاولة تهدف للاخلال بامن المدينة.

يذكر أنه أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا أنه “ونتيجة الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع تم تمديد فترة الانتخابات 5 ساعات بكل المراكز الانتخابية في المحافظات”.

وبدأت عند الساعة السابعة صباحاُ الانتخابات الرئاسية في جميع المراكز الانتخابية المنتشرة في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية لاختيار رئيس للبلاد، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي بشار الأسد والمعارض محمود مرعي والوزير السابق عبد الله عبد الله.

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