دوريات ومحاضر ضبط تطبيقا لمقررات مجلس الوزراء.. وطوافات الجيش تناشد المواطنين التزام منازلهم

بدأ الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام بدءا من ساعات الصباح الاولى بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بإلتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

نداءات طوافات الجيش: ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم وعدم التجمع تحت طائلة المسؤولية، وفي هذا الاطار، استخدم الجيش اللبناني اليوم المروحيات العسكرية لحث السكان على الالتزام بمنازلهم وتجنب التجمعات، في إطار تشديد الاجراءات التي يقوم بها من أجل منع انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء..

و أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن طوافات عسكرية تابعة للجيش حلقت في سماء سهل البقاع، كما فوق قرى وبلدات كسروان والمتن الاعلى وعاليه، تناشد المواطنين عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم، حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

كما حلقت مروحيات الجيش فوق العاصمة بيروت تدعو المواطنين عبر مكبّرات الصوت لالتزام منازلهم،

البترون: وبدأ الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية دورياتها في منطقة البترون لضبط حركة التجول وتنظيمها في إطار الضرورات القصوى، وذلك عملا بمقررات مجلس الوزراء، وسجل عدد من محاضر الضبط بحق مخالفي قرار منع التجول ولا سيما الذين يمارسون الرياضة على الطرق العامة.

صيدا: وخلت مدينة صيدا صباح اليوم من المواطنين بعد انتشار وحدات من عناصر الجيش والقوى الأمنية على الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أحياء المدينة وجوارها شرقا، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بإلتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، درءا لمخاطر انتشار فيروس “كورونا” وتفشيه بشكل متسارع.

وتشدد الفرق الأمنية على تنفيذ الإجراءات وتسير دوريات مكثفة في كل الاتجاهات لتأكيد قرار الإقفال التام لمختلف المؤسسات الذي دخل أسبوعه الثاني، وحظر تجول المواطنين بإستثناء اولئك الذين يعملون في الصيدليات والأفران ومحطات الوقود والأطباء في العيادات والمستشفيات، إضافة الى إقامة حواجز متنقلة في نقاط عدة في المدينة وتسطير محاضر ضبط في حق كل مخالف.

عاليه: وتسير عناصر من الجيش والقوى الأمنية دوريات لمراقبة التزام المؤسسات والموطنين التدابير التي اتخذتها الحكومة والتزام المواطنين منازلهم في عاليه، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء باغلاق المؤسسات والمحال التجارية والصناعية ومنع التجمعات وتطبيق حال الطوارىء المنزلية لمنع انتشار فيروس الكورونا.

وبسبب هذه التدابير، تشهد الطرق كافة حركة سير خفيفة جدا.

عكار: بدأت وحدات من الجيش اللبناني دوريات منذ ساعات الصباح الاولى للاشراف على تطبيق خطة الطوارئ الصحية في عكار، كما يعمل آمر فصيلة درك حلبا النقيب عبد العزيز دياب و عناصر من سرية درك عكار وبتوجيهات من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وقائد سرية درك عكار في قوى الامن الداخلي العقيد مصطفى الايوبي على اقفال المحال التي ينطبق عليها شروط الاقفال.

كما يتم الاشراف على المحال التي تعتبر حاجة اساسية للمواطنين كاللحمة والخضار والسوبرماركت مع اعطاء التوجيهات والارشادات المطلوبة لضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وعدم تواجد اعداد كبيرة من المواطنين في اي محال.