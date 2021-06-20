دورية من "المخابرات" توقف مروجي مخدرات في الغبيري والشويفات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المشرفية – الغبيري، كلاً من (ح.ق) و(س.م)، لإقدامهما على ترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات (حشيشة الكيف، كوكايين، باز الكوكايين) وسكيناً وهاتفين خلويين ومبلغاً مالياً.
كما أوقفت دورية أخرى في منطقة صحراء الشويفات (م.ز) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته مظاريف من الكوكايين، مادة الباز كوكايين، ومبلغاً مالياً وسكيناً.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.