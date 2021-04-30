دوري شمعون بعد لقائه الراعي: ندعم كل خطوات البطريرك ومبادراته

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” كميل شمعون والرئيس السابق للحزب النائب السابق دوري شمعون، في زيارة تأييد لمواقف البطريرك.

بعد اللقاء تحدث كميل شمعون، فأكد “دعم حزب الوطنيين الأحرار المطلق لمبادرة صاحب الغبطة المتعلقة بحياد لبنان والمؤتمر الدولي الذي يهدف الى إنقاذ لبنان، وتعهدنا مع بقية الأفرقاء السياديين أن نكون الى جانبه، وندعو جميع الأفرقاء المؤمنين بالسيادة، ومجموعات الثورة، الى الوقوف الى جانب البطريرك، ونحن سنتابع العمل على دعم هذه المبادرات من خلال اجتماعات موسعة مع أكبر عدد من الداعمين”.

بدوره اعتبر دوري شمعون أن زيارته الى الراعي هي بمثابة “زيارة وداعية” بعد تخليه عن رئاسة الحزب لصالح نجله، وأكد له أنه سيبقى موجودا “لدعم الشباب اللبناني المؤمن بقضية استقلال لبنان”، وقال: “نريد حدودا آمنة، ونريد من الأمم المتحدة أن تتذكر أن هناك جمهورية تدعى الجمهورية اللبنانية قد نسيت بفضل أعمال المسؤولين السياسيين. وصاحب الغبطة مطلع على الملف اللبناني ويعمل جاهدا على جمع الصفوف، ونحن معه وندعم كل خطواته ومبادراته”.

ثم استقبل البطريرك الراعي سفير هنغاريا جيزا ميهاليي، وعرض معه الأوضاع والتطورات على الساحة المحلية.

وبعد الظهر، استقبل وفدا من “المجلس الوطني لثورة الأرز”، وجرى عرض للملفات التي يعمل عليها المجلس لدعم مبادرة البطريرك المتعلقة بالحياد الناشط والمؤتمر الدولي من أجل لبنان.