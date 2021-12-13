الأثنين 9 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
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دوكان في بيروت: لتوقيع العقد مع “صندوق النقد” قبل الانتخابات

منذ ساعتين
بيار دوكان

بيار دوكان

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بدأ موفد الرئاسة الفرنسية بيار دوكان زيارته إلى بيروت، من أجل استكمال المساعي الفرنسية لإيجاد حل للازمة اللبنانية.

واللافت، بحسب معلومات صحفية ان دوكان لن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون خلال زيارته بيروت والتي تستمرّ نحو 3 أيام، مع ما لذلك من رسائل سياسية.

في سياق متصل، التقى دوكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأشارت المعلومات إلى أن دوكان يريد أن يوقّع العقد مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

ولكن، قال ميقاتي له إن هناك احتمالاً ان تجتمع الحكومة قريباً لكنه يتفادى إشكالاً سياسياً في البلاد. وفي وقت سابق، استبعدت مصادر صحفية أن تؤدي زيارة دوكان الى حصول أي خرق على خط إعادة اجتماعات مجلس الوزراء، لأن الخلاف على هذه النقطة لم يحل بعد.

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