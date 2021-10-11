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دولارات داخل حاوية للنفايات في سنّ الفيل؟

11 - أكتوبر - 2021
الدولار

الدولار

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بعد العثور على كمية كبيرة من الأوراق النقدية من فئة الـ100 دولار أميركي في حاوية للنفايات في سنّ الفيل، اتّجه عناصر من قوى الأمن إلى المحلّة لمعاينة الحاوية والكشف عليها.

ورجّحت مصادر القوى الأمنية أن تكون الدولارات مزيّفة ومستخدمة في تصوير إعلان ترويجي أو مسلسل تلفزيوني.

وأزيلت الدولارات المضبوطة في الحاوية من قبل فصيلة سن الفيل للتدقيق ومعرفة كل التفاصيل.

وأصيب السكان بحالة ذهول، فيما تلقّى قسم آخر منهم الخبر بمزاح، وقالوا: “بس تلاقوهن دقولنا، أو رح نلبس ونجي ندوّر معكن”، وأضاف آخرون: “إذا صاروا مع الدولة أكيد طاروا حتى لو تزوير”.

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