دولار “السوق الحرة” في المطار بـ8000 ليرة.. وتحذير من قفزة بسعر الصرف إلى مستوى قياسي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبر الخبير في الأسواق المالية دان قزي أن رفع سعر صرف السحوبات لأموال المودعين بـ “الدولار” المسموح بها شهرياً من المصارف من ثلاثة آلاف ليرة الى ثلاثة آلاف وثمانمئة تسبب بارتفاع سعر صرف الدولار، محذراً من أن طباعة العملة الوطنية وضخها بالأسواق بهذا الشكل يؤدي الى تسريع الانهيار.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، قال قزي إن الاستقالات المتتالية من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي صادمة جداً وتضع عملية المفاوضات في خطر كبير إذا لم تتدارك الحكومة هذا الأمر.

ورداً على سؤال، لفت دان الى أنه ضد تسييل الذهب خوفاً من تضييع هذه الثروة الوحيدة المتبقية.

وكان قزي حذّر من أنّ الدولار سيصل إلى 12 آلاف ليرة في السوق السوداء، وذلك بعدما بدأت المصارف تدفع الودائع بالدولار وفقاً لسعر الـ3850 ليرة بدلاً من 3 آلاف.

دولار السوق الحرة

واليوم ومع إعادة افتتاح بدء عودة العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، ذهبت السوق الحرّة في المطار بعيدا في خروجها من عباءة الدولة اللبنانية.

فقد اعلنت السوق الحرة، أن الدولار لديها بـ8000 ليرة، 6400 بعد الحسم، فيما تعمل جهات حكومية كثيرا على ضبط السوق السوداء التي تتداول بالدولار بأكثر ممّا حدّدته نقابة الصرافين

وسجَّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء، 9200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما أعلنت نقابة الصرافين عن تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 1/7/2020 حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى