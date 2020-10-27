دولار السوق السوداء إلى انخفاض… وبشرى سارة قريباً

سجل سعر صرف الدولار اليوم 6850 ليرة لبنانية للشراء و6775 ليرة لبنانية للبيع.

كما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلاثاء 27/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وفي سياق متصل، وأكّد نقيب الصيارفة محمود مراد، في حديث إذاعي أنّه “في حال حصول تكاتف بين الاقطاب السياسية أتوقّع أن ينعكس الجوّ الايجابي على سعر العملة ونشهد تسعيراً للدولار بحدود 5000 ليرة”.

وأشار الى أنّ الفئة “أ” من الصيارفة تضم 43 شركة، 34 منها تستفيد من تعميم مصرف لبنان بمبلغ 25 الف $ يوميّاً”.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.