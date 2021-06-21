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دولار السوق السوداء… الارتفاع مستمر!

21 - يونيو - 2021
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 15260 – 15310 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار سجل مساء أمس الأحد ارتفاعاً ملحوظاً، بحيث بلغ حدود 15350 ليرة مبيع و 15300 ليرة شراء في السوق الموازية.

ظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

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