دولار السوق السوداء بعد استقالة قرداحي.. طلوع أو نزول؟!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الجمعة، إرتفاعاً ملحوظاً، حيث تراوح مابين 23250 و23350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 21950 و22000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتزامن هذا الارتفاع مع تقديم الوزير جورج قرداحي استقالته اليوم لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

من جهة أخرى كشف الخبير الإقتصادي محمد جباعي أنه “تم تهريب 17 مليار دولار منذ 17 تشرين الاول 2019 و17 مليار دولار منذ عام 2017 اي 35 مليار وهذا ما تسبب بتأزيم المشكلة”

وفي حديثٍ لـ”الجديد” شدد على انّ “سعر الصرف يتأثر تلقائياً بالظروف السياسية ولكن لا يتغيّر بطريقة سريعة الا وفق آليات اقتصادية”.

ورأى أنه “يجب إعادة رسملة الفوائد للمودعين الصغار وإعادة أموالهم كما أن مودع الليرة اللبنانية يُغتبر مظلوماً لأن القوى السياسية والمصرف المركزي أوهما الشعب بأن العملة مستقرة”.